CHP'li İBB hizmete değil makete para yatırıyor!

CHP'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yenilediği 3'üncü Ahmet Çeşmesi'ne sadece musluk taktırarak yaptığı sahte açılıştan sonra bir rezalet daha ortaya çıktı. Çeşmeye su bağlanması için 6 bin lira harcayan İBB o açılışta misafirlere hediye etmek üzere yaptırdığı maketlere ise 61 bin 900 lira ödediği belgelendi.