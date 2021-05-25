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CHP'li İBB hizmete değil makete para yatırıyor!
CHP'nin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yenilediği 3'üncü Ahmet Çeşmesi'ne sadece musluk taktırarak yaptığı sahte açılıştan sonra bir rezalet daha ortaya çıktı. Çeşmeye su bağlanması için 6 bin lira harcayan İBB o açılışta misafirlere hediye etmek üzere yaptırdığı maketlere ise 61 bin 900 lira ödediği belgelendi.