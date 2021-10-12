12 Ekim 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İBB Halk Ekmek fabrikasını neden kiralamaya çalışıyor? 2 milyar liralık ihale bir kişiye mi gitti?

CHP'li İBB Halk Ekmek fabrikasını neden kiralamaya çalışıyor? 2 milyar liralık ihale bir kişiye mi gitti?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2021 11:29
Güncelleme:12.10.2021 11:57
Halk Ekmek üzerinden algı oyununa giren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, yüzde 95'i AK Parti döneminde tamamlanan dünyanın en büyük ekmek üretim fabrikasını da kiraya vermek istediği ortaya çıktı. İBB, Hadımköy'de yapımı süren halk ekmek fabrikasını neden kiralamaya çalışıyor? 2 milyar liralık ihale bir kişiye mi gitti? Haberin detaylarını Mehmet Karataş ayrıntılarını anlattı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır aynı sözleri söylüyor!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır aynı sözleri söylüyor!
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
O teröristlere mühimmat taşıyan hain yakalandı
’Siyasi Cinayetler’ iddiasına Ömer Çelik’ten cevap
'Siyasi Cinayetler' iddiasına Ömer Çelik'ten cevap
Bahçeli: İki dünyada da ellerimiz yakalarınızda!
Bahçeli: İki dünyada da ellerimiz yakalarınızda!
Devlet Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki
Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Suriye’de operasyon hangi bölgelere yapılacak?
Suriye'de operasyon hangi bölgelere yapılacak?
İBB’den Halk Ekmek üzerinden algı oyunu
İBB'den Halk Ekmek üzerinden algı oyunu
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan alay konusu oldu!
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan alay konusu oldu!
Başkan Erdoğan’dan küresel iklim krizi mesajı
Başkan Erdoğan'dan küresel iklim krizi mesajı
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz CHP’nin erken seçim isteğini A Haber’de değerlendirdi
AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz CHP'nin erken seçim isteğini A Haber'de değerlendirdi
Çekirge operasyonu başladı
Çekirge operasyonu başladı
Nihal Yalçın’dan Demirtaş’a övgüler!
Nihal Yalçın'dan Demirtaş'a övgüler!
Daha Fazla Video Göster