CHP'li İBB Halk Ekmek fabrikasını neden kiralamaya çalışıyor? 2 milyar liralık ihale bir kişiye mi gitti?

Halk Ekmek üzerinden algı oyununa giren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin, yüzde 95'i AK Parti döneminde tamamlanan dünyanın en büyük ekmek üretim fabrikasını da kiraya vermek istediği ortaya çıktı. İBB, Hadımköy'de yapımı süren halk ekmek fabrikasını neden kiralamaya çalışıyor? 2 milyar liralık ihale bir kişiye mi gitti? Haberin detaylarını Mehmet Karataş ayrıntılarını anlattı.