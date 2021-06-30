CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece yarısı vatandaşları çileden çıkardı. Küçükçekmece'de saat 01.00'de asfalt yenileme ve onarma çalışması yapan İBB'ye vatandaşlar, "Herkes sabah işe gidecek. Çocuklar var, bebekler var..." diye isyan ettiler.