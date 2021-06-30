30 Haziran 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
CHP'li İBB gece yarısı asfalt çalışması yaptı! Vatandaş isyan etti: Herkes sabah işe gidecek
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece yarısı vatandaşları çileden çıkardı. Küçükçekmece'de saat 01.00'de asfalt yenileme ve onarma çalışması yapan İBB'ye vatandaşlar, "Herkes sabah işe gidecek. Çocuklar var, bebekler var..." diye isyan ettiler.