14 Mart 2022, Pazartesi
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CHP'li İBB Çırağan'daki çınar ağaçlarını böyle kesmiş! O anlar kamerada
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz günlerde Çırağan Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağaçlarını kesti. Söz konusu katliamı ''zorunluluk'' olarak nitelendiren İBB'ye tepki yağarken, ağaçların kesilme görüntüleri ortaya çıktı.