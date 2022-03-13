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CHP'li İBB Çırağan'daki çınar ağaçlarını böyle kesmiş! O anlar kamerada

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Giriş: 13.03.2022 22:57
Güncelleme:13.03.2022 22:58
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, geçtiğimiz günlerde Çırağan Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağaçlarını kesti. Söz konusu katliamı ''zorunluluk'' olarak nitelendiren İBB'ye tepki yağarken, ağaçların kesilme görüntüleri ortaya çıktı.
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