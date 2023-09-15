15 Eylül 2023, Cuma
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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun 4.5 yıllık skandallarını gözler önüne seren o video!
İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine hizmet bütçesini kullanarak kendi PR’ını yapmaya çalıştı. İstanbulluyu seçim öncesi en çok vaatte bulunduğu ulaşımdan vuran Ekrem İmamoğlu için bir video hazırlandı. İşte İmamoğlu skandallarını göz önüne seren 67 saniyelik o video…