30 Haziran 2021, Çarşamba
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CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmek isteyen kadına koruma duvarı! 'Bu halktan bu kadar kaçılır mı?'
İstanbul Bağcılar'da temel atma törenine katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek isteyen bir kadın, koruma kalkanıyla karşılaştı. "Bu halktan bu kadar kaçılır mı?" diyen Aysel Özer, "Buradan fişek gibi kaçtılar. Bize kimse sahip çıkmıyor" dedi.