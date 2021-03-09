A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Övür CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı paylaşımdan Meral Akşener'in önceden haberi olduğunu iddia etti. İmamoğlu üzerinden siyasi mühendislik yapıldığını söyleyen Övür, CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye mahkum olduğunu da sözlerine ekledi.