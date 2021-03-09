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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!

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Giriş: 09.03.2021 22:58
Güncelleme:09.03.2021 23:28
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür gündeme bomba gibi düşecek bir iddiada bulundu. Övür CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Pervin Buldan ve Meral Akşener'i etiketleyerek yaptığı paylaşımdan Meral Akşener'in önceden haberi olduğunu iddia etti. İmamoğlu üzerinden siyasi mühendislik yapıldığını söyleyen Övür, CHP ve İYİ Parti'nin HDP'ye mahkum olduğunu da sözlerine ekledi.
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tweeti paylaşacağını İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener biliyordu! Mahmut Övür'den A Haber ekranlarında flaş iddia!
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