CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı sefasını Kemal Kılıçdaroğlu mu sızdırdı?

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlar yollarda kalırken CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda sefa yaptığı görüntüler ortaya çıkmıştı. İmamoğlu bugün, yandaş FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olarak kendisini aklamaya çalıştı. Öte yandan İBB Başkanı, görüntülerin sızdırılmasının bir "kumpas" olabileceği iddiasında bulundu.

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