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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu terleten soru! Toplu ulaşım vaadi hatırlatılınca cevap veremedi

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Giriş: 28.12.2022 14:26
CHP İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terörle iltisaklı personellerin işe alınması hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklamasında muhabirin, "Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapsız bıraktı. Ancak diğer gazetecilerin gündem dışı siyasi sorularını eksiksiz yanıtlaması dikkat çekti.
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