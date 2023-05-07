CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan Erzurum’da mağdur edebiyatı! AK Parti’nin İstanbul mitingini gölgelemeye çalıştı

Türkiye, 14 Mayıs seçimleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine giderken HDP’nin de içine yer aldığı 7’li koalisyonda gerilim tavan yaptı. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne 1 Milyon 700 binden fazla coşkulu vatandaş katıldı. Ancak bu tarihi tablo muhaliflerin ayarını bozdu. Tam bu miting esnasında CHP’li İBB’nin görevinin başında durmayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitingi için bölgeye gitti. İmamoğlu, Erzurum Yeni Miting Alanı'nı dolduramayacağı anlayınca için çok ucuz mağduriyet edebiyatına girişti. Miting alanında varamadan otobüs üstünde konuşma yapan İmamoğlu, bir gurubun tepki ile karıştı. Kısa süreli arbede sonrası olay polis tarafından engellendi. Ancak AK Parti’nin dev İstanbul mitingini gölgelemek için İmamoğlu ve CHP’liler bu olayı büyütmeye çalıştı. Yaşanan bu olay üzerine AK Parti ve yetkili isimlerden CHP ve İmamoğlu'na peş peşe yanıt geldi.