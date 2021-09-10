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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki! Hizmete bütçe yok lojmana var

İHA
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Giriş: 10.09.2021 10:15
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki birçok projede ödenek yokluğundan dem vurup Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yol yapımı için 'Bütçe yok' derken, Rumelihisarı'nda belediyeye ait arazide yer alan lojmanı için belediyenin imkanlarını seferber etti.
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