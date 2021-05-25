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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na deprem alanında kentsel dönüşüm protestosu! 1 kişi yaralandı

DHA
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Giriş: 25.05.2021 14:31
Güncelleme:25.05.2021 14:32
Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Yaşanan arbedede bir kişi yaralanırken, yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösteren bir kişi, "Burası deprem toplanma alanı. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız." dedi.
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