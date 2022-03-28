28 Mart 2022, Pazartesi
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CHP'li İBB başkanı Ekrem İmamoğlu trafik sorununu tekne ile çözdü
İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğu dönemde "Trafik İstanbul’un kaderi değil. Bu sorunu çözeceğim" diyen Ekrem İmamoğlu, kendi trafik sorununu çözdü. Vatandaş trafik çilesi çekerken, kendi işe gidip gelerken tekne kullanmanın sefasını sürdü.