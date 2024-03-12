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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şaibeli paranın kaynağını açıklamadı "kasası" Fatih Keleş'i savundu

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Giriş: 12.03.2024 14:02
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş'in balya balya para saydığı görüntüler Türkiye'nin gündemine oturdu. CHP tarafından paylaşılan A4 kağıt parçası ile "İl binası aldık" açıklaması yapıldı. Bahse konu binanın alımında CHP'yi temsil eden avukat Mustafa Kemal Çiçek ise 30 milyon TL üstü bir tutarın Genel Merkez eliyle kalanın da hazine yardımıyla ödendiğini belirtip işlemlerin banka üzerinden yapıldığını açıkladı. Bu durum söz konusu görüntülerdeki 15 milyon liranın nereden geldiği ile ilgili kuşkuları artırdı. Konuyla ilgili günlerce sessizliğini koruyan Ekrem İmamoğlu ise yaptığı açıklamada, Fatih Keleş'i savundu. Paranın kaynağını açıklamayan İmamoğlu, "CHP İl binasının satın alma sürecindeki bir hukuk ofisinde yapılan bir işlemin orada benim çok değer verdiğim can bir yol arkadaşım var. Siyasi yol arkadaşlarım var o görüntüde... O görüntü üzerinden siyasi yaygara çıkarmaya çalışanların kötülükçü akılları var." ifadelerini kullandı.
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