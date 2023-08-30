CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

Göreve gelmeden önce verdiği sözleri yerine getirmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği kreş vaadini de unuttu. 7 Ocak 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte temelini attığı 30 kreşten biri olan Kadıköy Merdivenköy'deki kreş, aradan geçen 1 yıl 8 aya rağman hâlâ tamamlanmadı.