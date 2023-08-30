30 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kreş sözünü de unuttu! Temeli attı tamamlamadı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2023 16:00
Göreve gelmeden önce verdiği sözleri yerine getirmeyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği kreş vaadini de unuttu. 7 Ocak 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte temelini attığı 30 kreşten biri olan Kadıköy Merdivenköy'deki kreş, aradan geçen 1 yıl 8 aya rağman hâlâ tamamlanmadı.
İmamoğlu kreş sözünü de unuttu!
İmamoğlu kreş sözünü de unuttu!
İşte Türkiye’nin konuştuğu Tina
İşte Türkiye'nin konuştuğu Tina
İşte meydan muharebesinin yapıldığı alan! Ordular ilk hedefiniz Akdeniz komutu burada verildi
İşte meydan muharebesinin yapıldığı alan! "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz" komutu burada verildi
Büyük Zaferin 101.Yılı
Büyük Zaferin 101.Yılı
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Çalıştaydan dönüşüme vakit yok!
Çalıştaydan dönüşüme vakit yok!
TEKNOFEST Ankara’da kapılarını açtı
TEKNOFEST Ankara'da kapılarını açtı
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de!
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de!
Büyük zafere giden yol! Gizli hazırlık neydi?
Büyük zafere giden yol! Gizli hazırlık neydi?
Başkent’te TEKNOFEST heyecanı!
Başkent'te TEKNOFEST heyecanı!
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
İşte Zafer Yolu kısa filmi
İşte Zafer Yolu kısa filmi
Daha Fazla Video Göster