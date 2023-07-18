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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim sorusuna yanıt veremedi! Kılıçdaroğlu'nun boğma planı mı geri adım attırdı

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Giriş: 18.07.2023 15:43
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında değişim çıkışı yapan ve Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son günlerde 'değişim'den bahsetmiyor. Hatta soruları dahi yanıtlamıyor. İSKİ’nin “Bakırköy Atık Su ve Yağmur Suyu ve Dere Islahı Yatırımları” için açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerden birinin değişim sorusuna yanıt veremedi. İmamoğlu, “Teşekkür ederim bu konuya girmeyeceğiz” sözleriyle geçiştirdi. İmamoğlu’nun soru sonrasın yüz ifadesinin değişmesi dikkatlerden kaçmadı.
İmamoğlu değişim sorusuna yanıt veremedi!
İmamoğlu değişim sorusuna yanıt veremedi!
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