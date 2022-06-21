CHP'li İBB 2019 yılında vadetti 3 yıldır adım atılmadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin seçim sürecindeki vaatlerinden biri olan Megabüs ortada yok. Yönetime gelmesi sonrasında aradan geçen üç yılda bu konuda hiçbir adım atmayan belediye yönetimi, projeyi hatırlatacak sözlerden de kaçınıyor. İstanbullular ise tem güzergahındaki 12 ilçeyi yakından ilgilendiren projeyi bekliyor.