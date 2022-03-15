CHP’li İBB 200 yıllık çınarları neden kesti?

İBB ekipleri Beşiktaş'ın Çırağan bölgesindeki 112 çınar ağacını kesti. Ağaçların kesilme nedeni olarak, 'kanser' gösterildi. Ancak çınar ağaçlarının kurtarılmaya çalışılmadan kesilmesi büyük tepki çekti. Çırağan ile Dolmabahçe arasındaki İstanbul'un sembol ağaçlarının tarihi önemini Tarihçi Yazar Mehmet Dilbaz anlattı. Dilbaz, ağaçların kesildiği bir noktadaki inşaata da dikkat çekti, "Sadece inşaatın önündeki ağaçların kesilmesi, bu inşaat yüzünden kesildiğini düşündürüyor." dedi.