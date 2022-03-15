15 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li İBB 200 yıllık çınarları neden kesti?

CHP'li İBB 200 yıllık çınarları neden kesti?

ahaber.com.tr - Özel Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.03.2022 16:55
İBB ekipleri Beşiktaş'ın Çırağan bölgesindeki 112 çınar ağacını kesti. Ağaçların kesilme nedeni olarak, 'kanser' gösterildi. Ancak çınar ağaçlarının kurtarılmaya çalışılmadan kesilmesi büyük tepki çekti. Çırağan ile Dolmabahçe arasındaki İstanbul'un sembol ağaçlarının tarihi önemini Tarihçi Yazar Mehmet Dilbaz anlattı. Dilbaz, ağaçların kesildiği bir noktadaki inşaata da dikkat çekti, "Sadece inşaatın önündeki ağaçların kesilmesi, bu inşaat yüzünden kesildiğini düşündürüyor." dedi.
CHP’li İBB 200 yıllık çınarları neden kesti?
CHP'li İBB 200 yıllık çınarları neden kesti?
Türkiye ile ortak çalışma olacak mı?
Türkiye ile ortak çalışma olacak mı?
Müzakereden ateşkes çıkar mı?
Müzakereden ateşkes çıkar mı?
NATO yarın olağanüstü toplanıyor
NATO yarın olağanüstü toplanıyor
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İşte Kiev’de vurulan 2. bölge!
İşte Kiev’de vurulan 2. bölge!
AK Parti’den Batı’ya Kırım tepkisi
AK Parti'den Batı'ya Kırım tepkisi
Ölü sayısı artıyor! Halk ne diyor?
Ölü sayısı artıyor! Halk ne diyor?
Mariupol’deki Türklerden haber var!
Mariupol'deki Türklerden haber var!
Dijital savaş nasıl yürütülüyor?
Dijital savaş nasıl yürütülüyor?
Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı!
Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı!
Mariupol’deki Türklerin tahliyesi!
Mariupol’deki Türklerin tahliyesi!
Daha Fazla Video Göster