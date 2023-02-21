21 Şubat 2023, Salı
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CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'tan skandal! Vatandaş can başkan mal derdinde | Çanta için itfaiye ekiplerini seferber etti
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş skandala imza attı. Savaş, asrın felaketinin 7. gününde can kurtarması gereken itfaiye ekiplerini kardeşinin çantasını bulmak için seferber etti. Sarsıntıların devam ettiği bölgede itfaiye ekipleri ağır hasar alan eve girip çantayı aradığı ortaya çıktı.