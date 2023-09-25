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CHP’li Gürsel Erol: Sizlere siyaset yaptırmayacağız! 2018’de Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet etmişti

A Haber
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Giriş: 25.09.2023 16:47
Güncelleme:25.09.2023 16:52
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi için harekete geçen parti içi muhalefet, il kongrelerine yoğunlaşmış durumda. 2018 seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu ve ekibini istifaya davet eden CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise saf değiştirdi. Değişimcileri hedef alan Gürsel Erol, "Onlara siyaset yaptırmayacağız" açıklamasında bulundu.
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