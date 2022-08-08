08 Ağustos 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP'li Gürkan kürsüye davet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

CHP'li Gürkan kürsüye davet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2022 22:20
Edirne Belediye Başkanı Cemal Gürkan, kentte düzenlenen bir etkinlikte, kürsüye davet ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu’nun adaylığını Edirne’de açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Edirne'de açıkladı
Güney Kore’den Türkiye’ye gelen heyet Kore gazilerinin önünde yere kapandı! İşte o anlar
Güney Kore'den Türkiye'ye gelen heyet Kore gazilerinin önünde yere kapandı! İşte o anlar
Başkan Erdoğan Alevi dedeleriyle birlikte iftar programına katılacak
Başkan Erdoğan Alevi dedeleriyle birlikte iftar programına katılacak
CHP lideri YSK’da olmayan bilgilere nasıl erişti?
CHP lideri YSK'da olmayan bilgilere nasıl erişti?
TÜSİAD yine devrede! Çarpıcı sözler
TÜSİAD yine devrede! Çarpıcı sözler
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Suriye’ye yeni harekat mesajı
Suriye’ye yeni harekat mesajı
Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir
"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir"
Koruması tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
Koruması tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
Soçi ziyareti Avrupa’yı rahatsız etti
Soçi ziyareti Avrupa’yı rahatsız etti
Doğal gaz çıkmazında kilit ülke Türkiye
Doğal gaz çıkmazında kilit ülke Türkiye
Rusya Bayraktar TB2 mi almak istiyor?
Rusya Bayraktar TB2 mi almak istiyor?
Daha Fazla Video Göster