08 Ağustos 2022, Pazartesi
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CHP'li Gürkan kürsüye davet ettiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı
Edirne Belediye Başkanı Cemal Gürkan, kentte düzenlenen bir etkinlikte, kürsüye davet ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Sayın Cumhurbaşkanım" ifadesini kullandı.