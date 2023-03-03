CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'dan bomba kulis bilgisi: Akşener masayı bugün dağıtabilir

6'lı koalisyonda "benzemez partilerin, ortak aday, kazanacak aday" sloganlarıyla aylardır oynadıkları tiyatro dün son buldu. Kemal Kılıçdaroğlu masadaki partilerle gizliden yürüttüğü temasların neticesinde kendi adaylığını onaylattı. İYİ Parti lideri Akşener ve ekibi, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıksa da, çıkan karar sonrası siyasi manevrasını hazırladı. Dün gece A Takımını toplayan Akşener bir açıklama yapmadan binadan ayrıldı. Çıkışta parti kurmaylarının gülen yüzleri TELE 1 ekranlarında dikkat çeken ifadelerle öne çıkarıldı. Bugün ise gelen son dakika bilgisine göre Meral Akşener partisini toplayarak 13.30'da toplantı yapacak. Halk TV yazarı İsmil Saymaz, bugünkü yazısında Akşener'in masayı dağıtmak için pazartesi gününü beklemeyeceğini iddia etti. Ve sonunda Türkiye, aylarca gündemi sahte söylemlerle meşgul eden 6'lı koalisyonun "dağ fare doğurdu" neticesinden başka hiçbir şey elde edemediği gerçeğiyle birkez daha yüzleşti.