CHP'li gazeteci İsmail Saymaz 6'lı koalisyonu yerden yere vurdu! İşte Akşener'in masaya çektiği operasyon: Hiçleştirdi

6'lı koalisyon cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci gündemi günlerce meşgul etti. Sözde hükümet olmak için düzenledikleri toplantılarda "ne kadar benzemez" olduklarını anlayan muhalif parti liderleri, kameralar önünde birbirlerini küçük düşüren ifadeler kullandı. CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu olan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, masanın Türkiye'nin gözünde küçülen değerini dikkat çeken ifadelerle özetledi. 6'lı koalisyonun son süreçte yaşadığı sorunların ne denli bir krize dönüştüğünü açıklayan Saymaz "Masayı hiçleştirdiler. Adayı belirlemede geç kaldılar, belirleme yönteminde de geç kaldılar." ifadeleriyle güne damga vurdu. İşte Türkiye "benzemezler ittifakı"nın ülkeyi getirmek istediği karanlık tabloyu, CHP'li gazetecinin CHP'nin kanalında itirafını izleyin...