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CHP'li gazeteci Enver Aysever Kılıçdaroğlu'nun "gizli ajandasını" ifşa etti! İlk önce "Diyanet'i kapat" çağrısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2023 15:28
CHP yandaşı gazeteci Enver Aysever, 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerini sıraladı: “Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kapısına kilit vurup burayı müdürlüğe indirgeyeceksin. Dini kitapları sınırlı sayıda, Kültür Bakanlığı tarafından basacaksın.”
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Aysever Kılıçdaroğlu'nun "gizli ajandasını" ifşa etti!
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