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CHP'li Gamze Taşçıer'den polise tepki çeken sözler sözler!

CHP'li Gamze Taşçıer'den polise tepki çeken sözler sözler!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 23:08
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi” olmak suçundan tutuklanmış ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrası Esenyurt'ta belediye binasına gelen CHP'li Gamze Taşçıer, polis barikatını ittirerek “Ben milletvekiliyim bana dokunamazsın” ifadelerini kullandı. Vekil Taşçıer’in sözlerine tepki yağdı. Sosyal medyada bir çok kullanıcı, “Sen bu milletin vekili falan olamazsın, yazık” , “Topraklarımda PKK’lı milletvekili istemiyorum.” “Dokunulmazlık zırhı kaldırılmalı” , "Tıpkı DEM'liler gibi..." ifadeleri ile tepki gösterdi.
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