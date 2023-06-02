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CHP’li eski vekil Sapan’dan Kılıçdaroğlu’na salvo! “Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok” .

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Giriş: 02.06.2023 00:00
Güncelleme:02.06.2023 00:20
CHP’li eski vekil Sapan’dan Kılıçdaroğlu’na salvo! “Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok” Türkiye’nin tarihi öneme sahip seçimlerinde milli irade tecelli ederek Başkan Erdoğan’ı tekrardan Cumhurbaşkanı olarak seçti. Terör örgütü PKK’nin siyasi uzantısı HDP ile ittifak kuran CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerde hezimete uğradı. 12 seçim kaybederek kendi tabanını gına getiren Kılıçdaroğlu ‘mücadeleye devam edeceğim’ diyerek CHP koltuğunu bırakmayacağını adeta ilan etti. Dile getirdikleri ile sürekli çelişen Kılıçdaroğlu’nu eski CHP’li vekil topa tuttu. CHP 24. Dönem Antalya Milletvekili Yıldıray Sapan, “Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmelidir. Onun kafasının arkasında CHP, Atatürk falan yok. Tayyip Erdoğan'dan fazla Atatürkçü mü var? Bakıyorsunuz uçakların arkasında Atatürk ve Türk bayrağı uçuyor. Balkon konuşması yapıyor, bir yanda Atatürk bir yanda kendi posteri var. Cumhuriyet'in kurucu unsuru geçmişte 7 düvelle savaştı, Kılıçdaroğlu bu seçimde 7 düveli yanına aldı" ifadelerini kullandı.
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