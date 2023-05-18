CHP’li eski vekil Hurşit Güneş'ten Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine hakaret!

14 Mayıs’ta Türkiye tarihinin en kritik seçimleri gerçekleşti ve Milli irade tecelli etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na 2.6 milyon oyluk bir fark attı. CHP yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Halk TV'de yayınlanan programda Başkan Erdoğan’a oy verenleri eleştiren Şirin Payzın'ın, “Anadolu insanı 'Bu işi çözerse, Erdoğan çözer' diyor” şeklindeki konuşmalarına CHP'li eski vekil Hurşit Güneş, ”Nereden çözecek, adam cahil” şeklinde hakaretle cevap verdi. Başkan Erdoğan’a ve AK Parti seçmenine yönelik yapılan hakaret sosyal medyada büyük tepki gördü.