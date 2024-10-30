CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor

Balıkesir’de CHP Kadın Kolları eski başkanı avukat Gülten Şahin (51) ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan iki ayrı davada 1 yıl 8’er ay hapis cezası aldı. Şahin’in cezaları üst mahkemece onandı. Avukatlık Kanunu'nun 5/1-a maddesinde; sahtecilik suçundan kesin hüküm giymiş olmak avukatlığa engel durum olarak sayılıyor. Bu nedenle Gülten Şahin’in kaydı Balıkesir Barosu’ndan silindi. Ancak hala ofisinin açık olması ve korsan şekilde avukatlık yapması tepkilere neden oldu.

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