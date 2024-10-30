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CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor

CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 09:30
Balıkesir’de CHP Kadın Kolları eski başkanı avukat Gülten Şahin (51) ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan iki ayrı davada 1 yıl 8’er ay hapis cezası aldı. Şahin’in cezaları üst mahkemece onandı. Avukatlık Kanunu'nun 5/1-a maddesinde; sahtecilik suçundan kesin hüküm giymiş olmak avukatlığa engel durum olarak sayılıyor. Bu nedenle Gülten Şahin’in kaydı Balıkesir Barosu’ndan silindi. Ancak hala ofisinin açık olması ve korsan şekilde avukatlık yapması tepkilere neden oldu.
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CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor
CHP’li eski başkan korsan avukatlık yapıyor
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