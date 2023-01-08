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CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel özür dileyip yine taciz etti! Genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Göğüslerime dokunup zorla elimi tuttu

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Giriş: 08.01.2023 12:29
CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in, bir televizyon kanalında spikerlik yapan 24 yaşındaki Z.E.K.'yi İstanbul Büyükçekmece'deki bir restoranda cinsel tacizde bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yüksel’in tacizine uğrayan Z.E.K. “Önce ‘Dans etmek istiyorum’ diye mesaj attı. Göğüslerime dokunup zorla elimi tuttu. Direnince özür diledi. Ancak daha sonra yine tacize devam etti” dedi.
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