CHP’li Eren Erdem’e yeni görev! Kılıçdaroğlu’nu tek başına ayakta alkışlamıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine destek veren Eren Erdem'in yetki alanlarını artırdı. Sosyal medya politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve MYK üyeliği görevini yürüten Eren Erdem'in görev alanına "medya ve planlama" da dahil edildi. CHP'li Eren Erdem, son grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlaması dikkatlerden kaçmamıştı.

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