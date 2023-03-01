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CHP'li Eren Erdem İYİ Parti'ye rest çekti! CHP'den sadece Kılıçdaroğlu aday olabilir

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.03.2023 14:42
6 parti liderinin gerçekleştirdiği toplantılardan henüz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkmaması gündemden düşmüyor. 2 Mart'ta muhalefetin adayının açıklanması beklenirken, Mansur Yavaş'ı destekleyen İYİ Parti'ye CHP'den tepki geldi. Tele 1 canlı yayınından açıklamalarda bulunan CHP'li Eren Erdem, "CHP'den çıkabilecek tek aday Kılıçdaroğlu'dur" dedi.
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