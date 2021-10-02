CHP'li Eren Erdem akıl sınırlarını zorladı! İşte hizmet üretemeyen İBB'nin geldiği son nokta

CHP'li Ekrem İmamoğlu İBB başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana megakentin sorunlarını çözmek için projeler üretmek yerine, AK Parti'nin projelerine adeta çökmeye çalıştı. AK Parti'nin İstanbul'un hayat şartlarını yukarıya çekme adına geliştirdiği projlerini kendilerine mal etmeye çalışan CHP'li yönetim, olayı başka bir noktaya daha taşıdı. CHP'li Eren Erdem, 2000 yılında yapılan Taksim metrosunu sanki Ekrem İmamoğlu yapmış göstermeye kalktı. İstanbul'a hizmet üretemeyen kısır belediyecilik anlayışı, İmamoğlu'nun son şovuyla kamuoyundan oldukça sert tepki aldı.