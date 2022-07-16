CHP'li Engin Özkoç'tan skandal '15 Temmuz' paylaşımı

FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında skandal bir paylaşım yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve gerçekleri çarpıtan Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeyi kahve içerek televizyondan takip etmesine rağmen, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı." şeklinde paylaşım yaptı.

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