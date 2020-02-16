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16.02.2020

CHP'li Engin Özkoç'tan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! |Video

CHP'li Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un imza attığı skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li Özkoç bu kez milletin iradesini hiçe sayarak Başkan Erdoğan'a küstah tehditte bulundu. Özkoç'un "Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" tehdidi büyük tepki topladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Vicdansız, akılsızca, ahlaksızca bir tavırdır" diyerek sert tepki gösterdi.

CHP'li Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un imza attığı skandallar bitmek bilmiyor. CHP'li Özkoç bu kez milletin iradesini hiçe sayarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah tehditte bulundu. Özkoç'un "Erdoğan'ın enkazını kaldıracağız" tehdidi büyük tepki topladı.

VİCDANSIZCA, AKILSIZCA, AHLAKSIZCA

Ömer Çelik, "Açık söylemek gerekirse karşımızda tipik bir Orta Doğu'daki Baas Partisi üslubu var. Devlet Başkanını tehdit etmek Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını tehdit etmek. Hem seçilmiş Cumhurbaşkanına karşı vicdansızca, akılsızca, ahlaksızca bir tavırdır. Hem de Cumhurbaşkanımızı seçmiş olan milletimizin iradesiyle kavga etmenin yeni bir biçimidir." İfadelerini kullandı.

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