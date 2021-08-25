26 Ağustos 2021, Perşembe
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CHP’li Engin Altay’dan skandal sözler! Başkan Erdoğan’ı hedef aldı tepki çekti
CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, muhalefete yakınlığı ile bilinen KRT TV'de tepki çeken açıklamalarda bulundu. Engin Altay Afganistan'da yaşanan gelişmeleri değerlendirirken Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti'yi de eleştiren Altay, seçmeni "Haçlılar"a benzetti.