CHP'li Engin Altay'dan skandal HDP açıklaması! Demirtaş ve Kavala'ya sahip çıktı

CH'nin HDP ile olan bağı her geçen gün ortaya çıkmaya devam ediyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yapılan ortaklığı gizlemeye çalışan CHP'nin vekilleri gerçekleri gün yüzüne çıkarttı. Son olarak CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay katıldığı bir televizyon programında HDP'yi terör örgütü olarak görmediğini söyledi. Bununla da kalmayan CHP'li Altay, 6-8 Ekim olaylarının emrini veren Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'yı "suçsuz" ilan etti.