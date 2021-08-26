CHP'li Engin Altay'dan HDP'yi kızdıracak sözler! "Seçime ayrı girsin" önerisi

Millet İttifakı'nda kazan kaynıyor. HDP ile şeffaf ittifaka yanaşmayan CHP'den dikkat çeken bir açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Yola çıktıklarımızı yolda bulduklarımızla değişecek halimiz yok." ifadesini kullandı. İYİParti'nin oluru olmadan HDP ile şeffaf ittifakı doğru bulmadığı mesajını verdi. Altay, HDP'ye "Seçime ayrı adayla girsin" önerisinde de bulundu.

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