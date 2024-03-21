CHP'li Engin Altay Özgür Özel'i 'Çırağım' diyerek kürsüye çağırdı! Yeni 'Gel bakalım Muharrem' vakası

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Sinop'a giden CHP lideri Özgür Özel'e, açılış konuşması sırasında CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından şok etkisi yaratıldı. Altay, Özgür Özel'i "Benim çırağım" diyerek kürsüye davet ettirdi. Engin Altay'ın sözleri sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' vakasına benzetildi ve alay konusu oldu.