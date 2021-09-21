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CHP'li Emir'den Başkan Erdoğan'a hakaret | ''Onların kökünü kazıyacağız''

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.09.2021 16:29
CHP bir kez daha hakaret ve tehditkar ifadelerle gündemde. CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti haddini aşan Cemal Emir AK Parti seçmeninin de kökünü kazımayı vaat etti. Kendisini dinleyen kitlenin alkış tufanıyla desteklediği söz konusu ifadeler, kamuoyundan büyük tepki çekti.
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