25 Mart 2024, Pazartesi
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CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun usulsüz işleri elinde patladı! İtiraf etti: İmamoğlu İnşaat'ın üzerine...
Günlerdir gündemden düşmeyen 'para kuleleri' skandalının odağı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yeni skandalları patlak veriyor. İmamoğlu'nun Sarıyer Emirgan'da yaklaşık 1,5 milyar TL değerinde 3 villası olduğu ve villaların mal beyanında gösterilmediği belgelerle ortaya çıkmıştı. CHP fondaşı Sözcü TV'de konu hakkında açıklamada bulunan İmamoğlu, mal beyanında mülk kaçırma oyununu kabul ederek, "Oradaki mülkümüz de İmamoğlu İnşaat'ın üzerinedir" ifadelerini kullandı.