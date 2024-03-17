CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan skandal sözler! Para kuleli rant ağını itiraf etti | Sapkınlık diz boyu! Bir çocuğa 'dudağından öperim' dedi

Türkiye adım adım yerel seçimlere ilerlerken, terörün siyasi ayağı DEM Parti ile kirli bir ittifak içerisinde bulunan CHP'nin skandallarını ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde balya balya paralarla rant ağı patlayan CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan miting sırasında itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. İmamoğlu, "İnşallah rantçı anlayışla orayı sosyal tesis yapacağız" ifadesini kullandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun miting sırasında bir çocuğa "Öpüyorum güzel çocuğumuzu. Senin o güzel dudaklarından öpüyorum. Senin gönül gözün görüyor ya bizi senin o dudaklarından öpüyorum" dedi. Sapkın sözler sosyal medyada oldukça büyük tepkilere neden oldu.