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CHP'li Ekrem İmamoğlu yalan söyledi Murat Kurum yüzüne vurdu! İstanbul'un çilesi AK Parti'nin 'metro'larına çökmeye çalıştı

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Giriş: 17.03.2024 00:50
Türkiye yerel seçimlere adım adım giderken 5 yıl boyunca İstanbul'u eser ve hizmet belediyeciliğine hasret bırakan Ekrem İmamoğlu, yaptığı projelerden çok yaptığı tatiller ve algı operasyonları ile gündeme geldi. Mega kenti çileye çeviren İmamoğlu, AK Parti'nin metro projelerine çökmeye çalışıyor. Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, kirli algı operasyonuna yönelik, “Korkudan 4 yıl önce hafriyat döktükleri Sancaktepe - Yenidoğan metro hattının ismini alelacele değiştirdiler. Sonra da sözde "Yapım Çalışmalarına Başlama Töreni" yaptılar.” İfadelerini kullandı. Öte yandan CHP’li Murat Ongun’un yıllarca İBB bütçesinden finanse ettiği sosyal medya hesabı şimdi de İBB bütçesi ile finanse edilen ‘İmamoğlu’nun rant ağını’nı deşifre etti.
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CHP’li Ekrem İmamoğlu yalan söyledi Murat Kurum yüzüne vurdu! İstanbul’un çilesi AK Parti’nin ’metro’larına çökmeye çalıştı
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