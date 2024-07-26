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CHP’li Ekrem İmamoğlu “ucuz ulaşım” dedi ama zam üstüne zam geldi

CHP’li Ekrem İmamoğlu “ucuz ulaşım” dedi ama zam üstüne zam geldi

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 26.07.2024 08:54
İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine sürekli zam geliyor. Peki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi ulaşım için verdiği vaatler neydi? İşte tüm detaylar…
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