19 Ocak 2024, Cuma
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CHP'li Ekrem İmamoğlu indirimli ulaşım sözünü tutmadı! Gençlere yalan söyledi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 5 yıl önce seçim vaadi olarak verdiği sözleri tutmadı. 2019 yerel seçimleri öncesinde "Gençler için ulaşım yüzde 40 indirimli olacak" diyen Ekrem İmamoğlu ulaşıma zam üstüne zam yaptı. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "İETT'yi talan ettiler, gençlere yalan söylediler" diye tepki gösterdi.