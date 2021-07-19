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CHP'li Edremit Belediye Başkanı Arslan'ı eleştiren esnaf canını zor kurtardı

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Giriş: 19.07.2021 11:33
Güncelleme:19.07.2021 11:35
CHPli belediyeler ve teşkilatları, taciz, tecavüz skandallarının dışında yeni vakalara da başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın bir gazeteciye işkence yaptırdığı gerçeği ortaya çıktı. Kamuoyu yaşanan bu skandalın şokunu atlatamadan devreye Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan girdi. CHP'li Başkan Arslan'ı eleştiren bir esnaf, psikolojik işkenceye uğradı. 3 kişi tarafından önce ıssız bir yere kapatılan Rıza Kaya, ardından zorla özür diletildi. Skandalı kayıt altına alan zorbalar, 36 saniyelik görüntüyü kendi aralarında "gururla" paylaştı. "Özür dilemeseydim, öldürülürdüm" diyen mağdur Rıza Kaya, emniyet ve savcılığa giderek şikayetçi oldu. AK Parti yaşanan bu utanç karşısında sert açıklamalarda bulundu.
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