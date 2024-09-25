CHP’li Ediz Ün kaçak ürünleri kendisi taşımış!

Yaptığı kaçakçılığı, şoförünün cahilliği ile açıklayan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün gümrükteki görüntüleri ortaya çıktı. Ediz Ün’ün, aracında kaçak elektronik sigaraların yakalandığı 20 Eylül’de, tek başına Bulgaristan’a gittiği belirlendi. Türkiye'ye ise fatih akın ile birlikte aynı araçla döndüğü görüldü. İşte o fotoğraflar…

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