CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kadın işçiye iğrenç sözler!

Taciz ve tecavüz skandallarıyla anılan CHP, bu kez de "metres" iddiasıyla gündeme geldi. CHP'li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, katıldığı radyo programında işten çıkardığı bir kadın işçiye çirkin sözler sarf etti. Kendisine yöneltilen "metres" suçlamasını yanıtlarken ağzını bozan CHP'li başkan iğrenç imalarda bulundu.