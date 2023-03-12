CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan 'Depremde ölenlerin yerine oy kullanacaklar' skandalı: "Bu işlere yatkınlar"

CHP'li Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında, Kahramanmaraş merkezli depremler üzerinden iktidara skandal ithamlarda bulundu. Devletin depremde hayatını kaybedenlerin sayısını kasıtlı olarak gizlediğini öne süren Kaftancıoğlu, "O kadar kötüler, o kadar ahlaksızlar ve o kadar bu işleri yapmaya yatkınlar ki, ölülerin yerine oy kullanmaya kalkabilirler." ifadelerini kullandı.