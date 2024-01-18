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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 22 kişi gözaltında

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Giriş: 18.01.2024 10:43
İstanbul Sarıyer'de balıkçılar denizde bir ceset buldu. Balıkçıların ihbarı üzerine olay yerine gelen dalgıçlar cesedi denizden çıkarırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
CHP’li Belediyeye rüşvet operasyonu!
CHP'li Belediyeye rüşvet operasyonu!
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Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu
Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu
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