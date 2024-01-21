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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki villa vurgununda yeni gelişme! 22 kişi adliyeye sevk edildi

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Giriş: 21.01.2024 15:04
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ndeki "rüşvet" operasyonunda, başkan yardımcısı dahil 22 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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